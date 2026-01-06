Un lotero del Prat (Barcelona) ven 7 dècims del primer premi d'El Niño' i en va tornar 3 més

Eduardo Parra - Europa Press
BARCELONA 6 gen. (EUROPA PRESS) -
L'administració 2 del Prat de Llobregat (Barcelona), a l'avinguda Verge Montserrat 133, ha venut 7 dècims del primer premi del Sorteig Extraordinari d'El Niño', el 6.703, i en va tornar 3 més que no havien estat comprats.
En declaracions a Europa Press aquest dimarts, el loter Santiago Martín, que ja va donar un cinquè premi en la Loteria de Nadal de 2025, ha explicat que tenien una sèrie del número, premiat amb 200.000 euros el dècim, del qual ha venut 3 a web i 4 per finestreta.
"En teníem 3 més penjats d'última hora però ningú els volia i els vam haver de tornar", i afegeix que és una alegria haver pogut repartir part del premi però que ha estat una llàstima, en les seves paraules, perquè ha estat poc i ha tocat a poca gent.