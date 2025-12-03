Loteries de Catalunya ha destinat més de 307 milions a programes socials en més de 35 anys

BARCELONA 3 des. (EUROPA PRESS) -
Loteries de Catalunya ha destinat més de 307 milions d'euros a programes per ajudar col·lectius vulnerables durant més de 35 anys, el qual suposa el 100% dels seus beneficis, i han repercutit en més de 180.000 persones.
S'ha destinat concretament a protegir la infantesa en situació de vulnerabilitat, les persones grans i les persones amb discapacitat, informa Loteries de Catalunya.
Els seus beneficis es canalitzen mitjançant el Fons de Loteries per a la Prosperitat i la Cohesió Social, que es destina a finançar inversions, programes i actuacions amb aquests objectius.
Una Comissió Gestora analitza els projectes i fa cada any l'informe tècnic en què es proposen les inversions, els programes i les actuacions que han de rebre finançament amb recursos del Fons de Loteries.