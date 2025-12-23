Loteries de Catalunya dedica íntegrament els seus beneficis a donar suport al desenvolupament de projectes socials

Els 5,5 milions d'ingressos nets de 2024 s'han destinat enguany a finançar iniciatives d'impacte social a Catalunya
Loteries de Catalunya dedica tots els beneficis a col·lectius vulnerables de la societat catalana i enguany hi ha destinat els 5.592.571,99 euros d'ingressos nets del 2004.
El Fons de Loteries per a la Prosperitat i la Cohesió Social (que canalitza els beneficis) ha dirigit tots aquests diners a diversos programes adreçats a persones grans, amb discapacitat o a infants vulnerables.
D'aquesta quantitat, 5 milions s'han invertit a finançar equipaments socials municipals, per crear-hi noves places i per rehabilitar centres residencials i diürns per a persones amb discapacitat o dependència.
La resta d'ingressos de l'any passat, 592.571,99 euros, han servit per impulsar la construcció de nous centres Barnahus, que donen atenció integral a infants i adolescents que han patit violència sexual i garanteixen una atenció coordinada, segura i centrada en la persona.
LOTERIES DE CATALUNYA JA HA INVERTIT 307,2 MILIONS
Loteries de Catalunya reafirma el seu compromís amb la comunitat i amb la importància de convertir l'èxit dels seus sortejos en beneficis concrets per als col·lectius necessitats.
Durant més de 35 anys, els guanys s'han destinat a diversos programes socials adreçats a col·lectius vulnerables de la societat catalana, i han repercutit en més de 180.000 persones.
Així, 307.226.345 euros s'han invertit en protegir la infància en situació de vulnerabilitat, en les persones grans i en les persones amb discapacitat.
INFÀNCIA
S'han finançat prestacions per a famílies amb criatures en risc d'exclusió social, s'ha donat suport als Casals d'Infants (centres diürns assistencials i educatius) i s'han adequat centres residencials del sistema de protecció a la infància.
S'han millorat les instal·lacions o equipaments de 7 centres d'acollida i centres residencials d'acció educativa per a nenes i nens vulnerables; i s'han impulsat nous centres Barnahus. A més a més, 18.284 infants vulnerables han rebut beques de lleure per a casals d'estiu, colònies, campaments i tallers lúdics.
PERSONES GRANS
Hi ha hagut 109.549 persones grans beneficiades de serveis com ara atenció domiciliària, places en residències i alimentació bàsica, i també s'ha invertit en millores d'instal·lacions o equipaments de 27 residències i centres de dia per a gent gran.
A més, 35.476 famílies en situació de vulnerabilitat han rebut suport per a necessitats bàsiques, com accés a l'energia, alimentació, materials essencials o atenció domiciliària.
PERSONES AMB DISCAPACITAT
Quant a persones amb discapacitat, 53.763 persones han pogut accedir a serveis residencials, iniciatives d'inserció laboral i suports d'atenció a domicili.
Paral·lelament, el fons de Loteries de Catalunya per a la Prosperitat i la Cohesió Social ha servit perquè 13 residències i centres de dia per al col·lectiu millorin instal·lacions o equipaments.
I també s'ha ajudat a 34 entitats socials dedicades al suport a persones en situació de vulnerabilitat o amb discapacitat, incloses les que tenen Trastorn de l'Espectre Autista (Tea).
