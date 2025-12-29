Loterías paga més d'1.316 milions d'euros en premis del Sorteig de Nadal 2025

Carlos Luján - Europa Press - Arxiu
MADRID 29 des. (EUROPA PRESS) -
Loterías y Apuestas del Estado ha pagat un total d'1.316.443.910 euros en premis als guanyadors del Sorteig Extraordinari de Nadal 2025 fins a aquest dilluns 29 de desembre, segons dades facilitades per l'entitat a Europa Press.
Del total, 619.154.450, euros corresponen als premis majors, aquells superiors a 2.000 euros, pagats per les entitats financeres, i 697.289.460 als menors, que s'abonen als punts de venda.
Aquest any el número 79.432 ha estat agraciat amb la 'Grossa', dotat amb 4 milions d'euros per a cada sèrie, i ha beneït la província de Lleó després d'un any tràgic marcat pels incendis d'aquest estiu, alhora que la ciutat de Madrid ha tornat a repetir entre les més afortunades amb el primer premi.
El número 70.048, agraciat amb el segon premi dotat amb 1.250.000 euros a la sèrie, s'ha venut de forma íntegra a l'administració del carrer Barquillo de Madrid, repartint un total de 247,5 milions d'euros en 198 sèries.
Per la seva banda, el 90.693, el número agraciat amb el tercer premi dotat amb 500.000 euros a la sèrie, ha passat per llocs de gairebé tota Espanya: de la popular gasolinera de 'La Chasnera', situada al quilòmetre 54 de la TF-1, a una pastisseria al barri Los Rosales de La Corunya, que porta en aquest local només 9 mesos.
A més, els números 78.477 i 25.508, els dos quarts premis dotats cadascun amb 200.000 euros la sèrie, han repartit la sort per gran part d'Espanya, en caure en administracions que ja havien repartit premi com entre afortunats que s'estrenaven per primera vegada en aquest sorteig.
En concret, el 78.477 ha resultat agraciat amb el primer dels dos quarts premis, que ha recaigut a administracions de 9 províncies: Jaén, Madrid, Barcelona, Burgos, Biscaia, Girona, Segòvia, Toledo i València.
En el cas del número 25.508, ha resultat agraciat amb el segon dels dos quarts premis i ha caigut a 16 províncies: Alacant, Màlaga, Cadis, Madrid, Almeria, Barcelona, Burgos, Càceres, Cantàbria, Jaén, Lleida, Orense, Santa Cruz de Tenerife, Toledo, València i Valladolid. Finalment, els vuit cinquens premis han regat Espanya de milions.