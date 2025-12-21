Cada català gastarà una mitjana de 57,06 euros per al Sorteig de Nadal aquest 2025

Carlos Luján - Europa Press - Arxiu
MADRID 21 des. (EUROPA PRESS) -
Cada espanyol gastarà aquest any 2025 una mitjana de 76,08 euros a comprar dècims per al Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal que se celebrarà aquest dilluns 22 de desembre en el Teatre Real de Madrid, enfront dels 73,84 euros de l'any anterior, mentre que a Catalunya, la mitjana serà de 57,06 euros, segons la xifra de consignació per habitant de Loteries i Apostes de l'Estat (LAE).
Aquesta quantitat és una estimació doncs la dada serà definitiva una vegada que es rebin les devolucions de bitllets no venuts durant la campanya d'aquest tradicional sorteig.
D'aquesta manera, els més de 76 euros de despesa per persona corresponen a les estimacions de venda que fa LAE a l'hora d'enviar els bitllets a les administracions de loteria, encara que més tard sempre hi ha una proporció de dècims que es queden sense vendre.
La comunitat autònoma que previsiblement més va a gastar per habitant aquest any és Castella i Lleó, amb una mèdia de 121,28 euros, seguida d'Astúries (119,67 euros), La Rioja (113,96 euros), Aragó (102,15 euros), Cantàbria (101,98 euros), País Basc (87,43 euros), Castella-la Manxa (86,47 euros), Comunitat de Madrid (85,19 euros), Comunitat Valenciana (85,17 euros) i Galícia (83,29 euros).
Mentre, segons les dades recollides per Europa Press, els que menys van a gastar-se aquest any són novament els habitants de les ciutats autònomes de Melilla (17,32 euros) i Ceuta (19,10 euros), seguits dels de Balears (42,94 euros), Canàries (47,24 euros), Catalunya (57,06 euros), Navarra (58,62 euros), Andalusia (64,05 euros), Extremadura (70,61 euros) i Múrcia (73,24 euros).
Respecte a les diferents comunitats autònomes, on més Loteria de Nadal es va a vendre previsiblement és a Madrid (596.456.600 euros consignats), seguida d'Andalusia (552.050.800 euros), Catalunya (458.448.600 euros), Comunitat Valenciana (452.822.800 euros), Castella i Lleó (289.659.600 euros), Galícia (225.167.600 euros), País Basc (195.012.200 euros), Castella-la Manxa (181.491.200 euros) i Aragó (137.682.000 euros).
Per contra, els que menys Loteria de Nadal tenen consignada aquest any són Melilla amb 1.486.200 euros i Ceuta amb 1.589.600 euros, respectivament, La Rioja (36.969.800 euros), Navarra (39.762.000 euros), Balears (52.452.000 euros), Cantàbria (60.326.200 euros), Extremadura (74.341.800 euros), Canàries (105.297.800 euros), Murcia (115.126.400 euros) i Astúries (120.628.800 euros).
ELS PREMIS DE 2025
El Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal d'aquest 2025 repartirà un total de 2.772 milions d'euros en premis, la qual cosa suposa 70 milions més que l'any passat, quan es van repartir 2.702 milions. El sorteig se celebrarà un any més en el Teatre Real de Madrid.
Aquest any s'han posat a la venda 198 milions de dècims, de manera que l'emissió consta de 198 sèries (cinc més que l'any anterior) de 100.000 nombres cadascuna, ascendint a un total de 3.960 milions d'euros. El 70% d'aquesta emissió es destinarà a premis, per la qual cosa aquest any el Sorteig de Nadal repartirà 2.772 milions d'euros en premis, 70 milions més.
El primer premi, conegut popularment com el 'Gordo' de Nadal, té un import de 4 milions d'euros per sèrie, mentre que el segon premi ascendeix a 1.250.000 euros per sèrie i el tercer se situa en 500.000 euros per sèrie. També destaquen dos quarts premis (200.000 euros per sèrie) i vuit cinquens (60.000 euros per sèrie).