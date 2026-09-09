L'OSV celebra 40 anys amb una temporada en el Palau de la Música de 30 concerts

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 9 set. (EUROPA PRESS) -
L'Orquestra Simfònica del Vallès (OSV) celebra el 40 aniversari amb una temporada en el Palau de la Música Catalana amb 23 programes i 30 concerts entre setembre i maig que combinarà grans obres simfòniques amb òperes, sarsuela, cinema, pop-rock, música coral i barroca.
La temporada del cicle Simfònics al Palau arrencarà el 19 de setembre amb 'L'Emperador de Beethoven', amb Alba Ventura al piano i Andrés Salat al capdavant de l'OSV, informen l'OSV i el Palau de la Música en un comunicat.
Entre els concerts del cicle figuren 'Danses hongareses' de Johannes Brahms; un 'Homenatge a Williams i Zimmer', 'Psycho in Concert' amb la projecció de la pel·lícula d'Alfred Hitchcock, 'L'elisir d'amore' de Gaetano Donizetti i el festival de danses i valses en dates nadalenques, entre molts uns altres.
La temporada de l'OSV en el Palau de la Música comptarà amb tres estrenes: el programa 'La dansa del sabre' amb la peça 'Concert per a saxofon, orquestra i cor de noies 'Albes i nits' de Miquel de Jorge; el programa 'L'ocell de foc' amb el 'Concert per a instruments ancestrals d'Abraham Cupeiro, i el nou 'Concert per a piano i orquestra' de Marco Mezquida al programa 'Beethoven i Mezquida'.
El nou curs consolida la renovació de l'estructura artística de l'orquestra: Salat és el director titular de l'OSV, Noemí Pasquina s'incorpora com a directora resident i Isabel Rubio serà la directora associada.