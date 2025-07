L'Orfeó cantarà aquest dissabte 'The veil of the temple' en un santuari de Barcelona

És el primer de 4 concerts del Palau de la Música Catalana en el Festival Grec

L'Orfeó Català cantarà aquest dissabte a la nit l'obra coral internacional 'The veil of the temple' de Sir John Tavener al Santuari de la Mare de Déu del Carme a Barcelona, amb motiu del Festival Grec.

L'espectacle l'han produït el Festival Grec i el Palau de la Música Catalana i l'interpretaran 150 veus dels diferents cors de l'Orfeó Català (Orfeó Català, Cor Jove i Cor de Noies), segons han explicat els organitzadors en la presentació aquest divendres al santuari.

Serà la primera vegada que es representi aquesta composició del 2002 a Espanya i ho faran mitjançant una posada en escena amb llums, làsers i un gran vel dins el temple que evolucionarà en vuit cicles des de la foscor inicial fins al moment més il·luminat.

Inicialment, l'obra coral estava pensada per ser interpretada durant vuit hores des de la mitjanit fins a l'alba, tot i que aquesta versió té una durada reduïda de dues hores i mitja.

Es tracta d'una obra religiosa i espiritual, que el compositor va definir com una vetlla, que evoca una transició de la foscor a la llum a través de la mort, la sepultura i la resurrecció de Jesucrist.

ALTRES CONCERTS DEL PALAU DE LA MÚSICA

És el primer dels 4 concerts del Palau de la Música Catalana en el Festival Grec, en el segon, el 21 de juliol, el Palau acollirà 'Els planetes' de Gustav Holst amb la Jove Orquestra de les Comarques Gironines, el Cor de Noies de l'Orfeó Català, el Cor Geriona i el Cor de Noies de Claudefulla amb la direcció d'Isabel Rubio.

El 27 de juliol, els 70 cantants internacionals del World Youth Choir interpretaran a la Sala de Concerts del Palau de la Música Catalana un programa de diferents obres a cappella dirigides per Daniel Reuss, com a part de la seva gira per França i Catalunya.

Finalment, el 28 de juliol es representarà una coproducció del Palau amb la Jove Orquestra Nacional d'Espanya (JONDE) a la mateixa Sala de Concerts amb la direcció de Nuno Coelho.