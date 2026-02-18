L'Orfeó Català actua en el vol Barcelona-Los Angeles que el porta al seu debut als EUA

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 18 febr. (EUROPA PRESS) -
L'Orfeó Català, cor amb seu al Palau de la Música Catalana (Barcelona), ha actuat a bord d'un vol directe Barcelona-Los Angeles de Level amb prop de 150 cantants i a uns 35.000 peus d'altura, informa l'aerolínia en un comunicat aquest dimecres.
L'expedició, que va tenir lloc aquest dimarts, es dirigia a la ciutat californiana amb motiu del seu debut als Estats Units (EUA) junt amb l'Orquestra Filharmònica de Los Angeles i el seu director, Gustavo Dudamel, en una producció de la 'Missa Solemnis' de Beethoven al Walt Disney Concert Hall.
Per celebrar l'ocasió i acompanyar el grup, l'aerolínia també va tematitzar l'avió, amb capçals especials de l'Orfeó Català - Palau de la Música.