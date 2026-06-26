Lorena Moral (Premi Nacional de Dansa 2024) estrena a Madrid 'La protagonista'

MADRID 26 juny (EUROPA PRESS) -
El Centro Danza Matadero de Madrid acull aquest divendres i dissabte l'estrena absoluta de 'La protagonista', la primera peça en solitari de gran format de Lorena Noguera, Premi Nacional de Dansa 2024.
Segons recull l'Ajuntament, l'espectacle tracta la identitat, la memòria, la transformació i el cos com a territori de revelació. Associada des de fa gairebé 20 anys a La Veronal, on treballa estretament amb Marcos Morau com a intèrpret i col·laboradora creativa, Noguera presenta amb 'La protagonista' primera peça en solitari de dansa de gran format en sala, després de peces com 'El elogio de la fisura' i 'PICASSa'.
'La protagonista' proposa un viatge escènic on "el sentit no s'imposa, sinó que emergeix". La peça no representa una identitat fixa ni una narrativa tancada; es presenta com una presència permeable, travessada per materials, emocions i estats de transformació, amb elements escenogràfics que muten junt amb la intèrpret i coreògrafa en escena.
"Aquesta peça se sosté en la idea que tot canvi implica un petit procés de vida i mort. Cada gest precedeix i succeeix a un altre, com a baules d'una cadena. Tot és finit, temporal i transitori. Una reconciliació amb el caràcter canviant de l'existència", planteja el Consistori.
En aquest sentit, 'La protagonista' és una peça que funciona com "un psicoanàlisi en moviment, un laboratori alquímico on l'escenografia, el vestuari i els objectes muten creant una cartografia poètica feta de materials, textures i estats del ser que revelen els plecs de la identitat".
Noguera s'ha envoltat en 'La protagonista' d'un equip format per Pol Guasch en l'assessoria de textos, Mónica Almirall en l'assistència dramatúrgica, Marina Rodríguez en l'assistència de moviment, Juan Cristóbal Saavedra en la creació musical i el disseny sonor, Rafael Heredia com a col·laborador musical especial, Mirko Zeni en la composició escènica i construcció d'elements, Álvaro Esteban en l'ajudantia de direcció, Mar García-Marlota en el disseny de vestuari, Víctor Conca en la direcció tècnica i il·luminació i Ángela Boix en la direcció de producció.
'La protagonista' és una coproducció de Centro Danza Matadero, Grec Festival de Barcelona, Mercat de les Flors, Dansàneu Festival de Cultures del Pirineu, Graner centre de creació de dansa i arts vives i Lorena Nogal amb el suport de Fabra i Coats i Can Gassol.