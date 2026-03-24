Loquillo, Sergio Dalma i Rosario actuaran en el Mar d'Estiu de Santa Susanna (Barcelona)

BARCELONA 24 març (EUROPA PRESS) -
El festival Mar d'Estiu de Santa Susanna (Barcelona), que se celebrarà entre el 31 de juliol i el 17 d'agost, tindrà Loquillo, Sergio Dalma i Rosario, entre d'altres, informen els organitzadors en un comunicat.
La programació, presentada aquest dimarts a Barcelona, inclou també Zucchero, Sopa de Cabra, Joan Dausà, Antonio José i Miguel Ríos.
La completen concerts dobles d'Els Amics dels Arts amb Ginestà i Leire Martínez amb Marlena, a més d'una nit d'humor amb Miguel Miguel, Isabel Rey i Andreu Casanova.