L'Optimot supera els 16.700 usuaris i resol més de 270 consultes lingüístiques cada mes

BARCELONA 15 ago. (EUROPA PRESS) -
L'Optimot, el servei de consultes lingüístiques de la Generalitat, ja supera els 16.700 usuaris registrats i resol més de 270 consultes lingüístiques cada mes, informa la Conselleria de Política Lingüística en un comunicat d'aquest dissabte.
El servei d'atenció personalitzat, que està format per un equip de filòlegs, resol actualment una mèdia de 279 consultes al mes --més d'una dotzena cada dia laborable--, "sempre amb una resposta individualitzada i amb l'argumentació normativa corresponent".
La satisfacció dels usuaris se situa en el nivell "més alt" dels últims sis anys: una mèdia de 4,93 sobre 5, amb un 4,95 en el temps de resposta i un 4,91 en la qualitat de la resposta rebuda.
Quant a la temàtica, les consultes de sintaxis i de convencions "predominen" entre les quals arriben pel formulari, moltes vegades procedents dels àmbits administratiu i empresarial, mentre que en xarxes socials tenen més pes les de lèxic i fraseologia.
L'Optimot també aposta per difondre la llengua a través dels 'memes', que s'han convertit en la seva via de difusió "amb més èxit"; i el servei funciona també durant l'estiu: el cercador és accessible les 24 hores i el formulari i les xarxes socials continuen actius.