López (RTVE) afirma que el nou canal en català vol "complementar" l'oferta existent

Assegura que el nom encara no està decidit

SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA), 7 (EUROPA PRESS)

El president de RTVE, José Pablo López, ha assegurat aquest dilluns que el nou canal generalista íntegrament en català "ve a complementar l'oferta existent a Catalunya", i ha assegurat que encara no té decidida la marca.

En una presentació del projecte al centre de Sant Cugat (Barcelona), ha dit que el nom no està decidit però no suposarà un "enfrontament" amb una altra corporació pública (davant les informacions que es podria dir 2Cat) i que en el diàleg hi ha la base dels acords.

Així mateix, ha subratllat el compromís de col·laboració amb la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i altres mitjans públics, com La Xarxa.

En aquest mateix sentit, el conseller de RTVE Miquel Calçada ha dit que el projecte no es pot veure com "una confrontació" amb un altre operador, i ha ressaltat que mai participaria en una iniciativa que no fos per sumar.

DIFUSIÓ DEL CATALÀ

El president de RTVE ha dit que s'ha impulsat el projecte per ajudar a difondre el català després de remarcar que el seu ús social està en reculada, i que una manera de "neutralitzar" aquesta tendència és augmentar continguts en aquesta llengua.

López també ha afirmat que RTVE ha de ser reflex de la societat plurilingüe espanyola, ha recordat que és un projecte amb molts anys de recorregut i que Pilar Miró va ser la primera directora a començar-hi a pensar, i ha afegit que canals com aquest ja existeixen a països amb realitats lingüístiques similars, com el Canadà.

A més a més, ha dit que la creació del canal no suposarà la sortida dels informatius en català a La 1 ni les desconnexions del 24 Horas, i ha subratllat que posarà en valor els professionals del centre de Sant Cugat.

López ha remarcat que el projecte també vol posar en valor l'estructura territorial de RTVE, i està convençut que aquesta experiència pot servir per extrapolar-se a la resta de llengües oficials i de centres territorials i de producció.

El director del projecte, Oriol Nolis, ha incidit en la voluntat que sigui un canal generalista amb una oferta complementària a la d'altres canals, una idea en la qual ha coincidit la cap de Continguts, Laura Folguera: "Hi ha una bossa de públic molt transversal, òrfena de televisió lineal".

IMPLEMENTACIÓ "PROGRESSIVA"

Nolis ha dit que la implementació del canal serà "progressiva", amb una primera emissió l'11 de setembre per la Diada que anirà seguida d'un període d'emissions tècniques.

Folguera ha dit que el canal no parteix de zero i que es reagruparan tots els programes que s'emeten en desconnexió, la qual cosa els dotarà de més estabilitat i visibilitat, i que mentre estigui en proves també hi haurà emissions en castellà de programes fets a Sant Cugat.

"Continguts diferenciats i una graella ordenada" seran trets d'identitat del canal, i ha afegit que més de la meitat dels continguts seran de producció pròpia.

Nolis ha dit que s'ha dissenyat un "primer esborrany" de la graella d'aquest nou canal, al qual Folguera ha afegit que esperen poder presentar la programació entre octubre i novembre.

El pressupost anual d'aquest nou canal és de 8 milions d'euros per al 2025 i d'11 milions per al 2026.