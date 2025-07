López Miras demana calma i insisteix que els responsables de l'agressió a Torre Pacheco "respondran davant la justícia"

MURCIA 13 jul. (EUROPA PRESS TELEVISIÓ) -

El president de la Regió de Múrcia, Fernando López Miras, ha assegurat que els responsables de l'agressió al veí de Torre Pacheco "respondran davant de la justícia", però ha fet una crida a la calma i a confiar en els cossos i forces de seguretat de l'Estat.

Després de reunir-se amb Pedro Ángel Roca, l'alcalde de Torre Pacheco, López Miras ha agraït i reconegut "la feina de la Guàrdia Civil i de la Policia Local durant els dos últims dies a Torre Pacheco per protegir la població".

"Els responsables de les agressions respondran davant de la justícia i el pes de la llei haurà de caure sobre ells, per descomptat. Jo comprenc la frustració de tots, però cal confiar en les forces i cossos de seguretat de l'Estat i en la llei, per descomptat", ha asseverat.

Per això, ha fet una crida a la calma. "Els veïns de Torre Pacheco volen viure en pau i volen conviure com ho han fet fins ara. I no es poden permetre ni es poden tolerar les trucades a la violència que estem veient d'uns i d'altres".

El president murcià ha posat en relleu que els ciutadans i ciutadans de Torre Pacheco "són homes i dones honrats, honests, treballadors que conviuen en pau des de fa molts anys al seu poble. I no volen que això passi. I no ho permetrem tampoc".

Finalment, ha demanat que es mobilitzin tots els efectius que siguin necessaris per garantir la seguretat a Torre Pacheco. "Molt important que es mobilitzin tots els efectius de les forces i cossos de seguretat de l'Estat perquè es pugui garantir la seguretat de la població. El que hem vist durant les últimes hores no es pot tornar a repetir", ha conclòs.