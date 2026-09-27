López advoca perquè els Mossos tinguin les competències "d'una policia d'Estat"

Lorena Sopêna - Europa Press
Veu necessari seguir lluitant contra el crim organitzat perquè no "salti a les institucions"
BARCELONA, 27 set. (EUROPA PRESS) -
El director general dels Mossos d'Esquadra, Ferran López, ha advocat perquè la policia catalana es desplegui completament en espais com a aeroports, ports o platges, amb l'objectiu que espais que no estan transferits per inèrcies o dificultats normatives de base ho acabin estant: "Volem tenir a Catalunya les competències que té una policia d'Estat".
En una entrevista en 'El Periódico' recollida per Europa Press aquest diumenge, el nou director dels Mossos considera que la policia catalana hauria de poder actuar en cas de problema d'ordre públic en el 'espai de l'aire' (lloc al que s'accedeix després del control en l'Aeroport i fins que s'embarca en l'avió), ja que pertany jurisdiccionalment al municipi del Prat de Llobregat.
López ha mostrat la seva preocupació per l'augment de la violència, el rebrot de grups juvenils i l'accés a les armes de foc, "més que abans", segons ell, si bé ha descartat fer simetries respecte a les bandes violentes que són una amenaça en altres països.
Quant al crim organitzat, López veu preocupant que la violència surti d'un espai que ara com ara només els afecta a ells: "La pesta porcina és un problema que està perimetrado, a la zona zero de Collserola. El problema s'agreujaria si la pesta saltés i s'estengués. Amb el crim organitzat ens preocupa el mateix. Que la violència s'estengui als ciutadans".
Per això, creu que és necessari seguir treballant per evitar el que ha succeït en països d'Amèrica del sud, on el crim organitzat s'ha infiltrat dins de l'Estat: "No arribarem a això. Però hem d'estar molt atents perquè [els traficants] no saltin a les institucions i s'infiltrin en les organitzacions policials o judicials. Aquí hi hauria un punt, gairebé, de no tornada".
CANVIS EN LA CÚPULA
Respecte a possibles canvis en la cúpula dels Mossos, López nega que es vagin a produir ja que, per primera vegada en anys, els que s'han donat han estat orgànics: "No hem vingut a fer una revolució. No farem canvis més enllà dels estrictament necessaris. I el criteri serà professional. En cap cas serà per fília, per fòbia o per gens de tot això".
Després de substituir a l'exdirector Josep Lluís Trapero, López afirma que intentarà tenir els límits de la funció política molt clars, que les línies "estiguin molt bé marcades i de l'operativa també".
Quant al procés de feminització del cos, el director general considera que es parteix d'una situació de desigualtat evident, especialment en escales de comandament: "És un tema que cal corregir i que estem en el camí".