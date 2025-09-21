L'operativitat de l'Aeroport de Barcelona, alterada per la pluja i el ciberatac europeu

Les pluges d'aquest diumenge alteren l'operativitat
BARCELONA, 21 set. (EUROPA PRESS) -
Les pluges d'aquest diumenge a Catalunya i el ciberatac del dissabte en altres aeroports europeus alteren l'operativitat de l'Aeroport de Barcelona, que des de migdia registra diversos restrasos i cancel·lacions.
Segons fonts d'Aena, a conseqüència de la meteorologia adversa els controladors aeris poden espaiar els vols.
La companyia, en un missatge de X recollit per Europa Press, ha alertat de meteorologia adversa als aeroports de Barcelona, Palma i Menorca, per la qual cosa ha recomanat consultar l'estat dels vols amb la línia aèria corresponent.