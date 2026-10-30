L'operari del centre de control d'Adif a Atocha rebutja declarar davant la Guàrdia Civil i la CIAF

MADRID 30 oct. (EUROPA PRESS) -
L'operari del centre de control d'Adif a l'estació de Madrid Puerta d'Atocha ha rebutjat declarar davant els agents de la Guàrdia Civil en el marc de la investigació oberta per la Comissió d'Investigació d'Accidents Ferroviaris (CIAF) per l'accident d'Urda (Toledo).
Segons han confirmat a Europa Press fonts de la investigació, aquest treballador s'ha negat a respondre les preguntes dels agents en compliment del protocol després d'un accident ferroviari, i que es duu a terme al marge de la investigació penal del jutjat d'Ordaz (Toledo).
Un dels aspectes principals de la investigació és determinar l'ordre d'aquest operari des del centre de control d'Adif a Atocha per reprendre la circulació amb "marxa normal" que va rebre el tren AVE poc abans de col·lisionar contra el tren Iryo que estava aturat a la mateixa via.
El treballador estava sota custòdia de la Policia Judicial per mirar d'esbrinar les causes de l'accident ferroviari d'Urda que ha deixat 69 víctimes mortals.