L'operació sortida a Catalunya registra cues de disset quilòmetres i cap accident greu

BARCELONA 18 abr. (EUROPA PRESS) -

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha valorat positivament el desenvolupament de l'operació sortida de Setmana Santa a Catalunya, que no ha registrat cap víctima mortal a la xarxa viària catalana, encara que ha presentat retencions de fins a disset quilòmetres a l'AP-7.

La circulació s'ha distribuït en bona part cap a destinacions de platja, amb retencions a l'eix de l'AP-7, la C-32 nord, l'N-340 i la C-65, mentre que les carreteres d'interior i muntanya més congestionades han estat la C-16 i C-17, ha informat el SCT aquest divendres en un comunicat.

La mobilitat durant el matí d'aquest divendres, amb més afectacions entre les 12.00 i la 13.30, s'ha concentrat majoritàriament a l'AP-7, amb retencions de fins a disset quilòmetres entre Santa Perpètua de Mogoda i Cardedeu (Barcelona) en sentit nord, però també hi ha hagut congestió a la C-16, C-32 nord i C-65, i cap accident greu.

Des d'aquest dijous a les 8 hores fins a les 15 hores d'aquest divendres han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 550.000 vehicles, el 98% dels 560.000 que estaven previstos.

El SCT ha dissenyat un dispositiu especial de tràfic per a aquesta operació sortida, amb la instal·lació de carrils addicionals de sortida a l'AP-7 que han servit per descongestionar la via, que ha comptat amb un 28% menys de puntes de retenció que el 2024 i amb un factor de retenció (durada per longitud) un 30% inferior.

A més, davant de la restricció de vehicles pesants, els Mossos d'Esquadra han sancionat durant tota l'operació sortida un total de 170 camions per incompliment de les restriccions.