L'operació del Papa Lleó XIV conclou "amb èxit"

Julien Mattia/Le Pictorium via Z / DPA
MADRID 13 oct. (EUROPA PRESS) -
La intervenció quirúrgica a la qual s'ha sotmès aquest dimarts el Papa Lleó XIV ha conclòs "amb èxit, en el termini i de la forma previstos", segons ha informat l'Oficina de Premsa de la Santa Seu i recull Vatican News.
El Pontífex ja es troba a la seva habitació de l'Hospital Universitari Agostino Gemelli, on va ingressar a les 13.07 hores per ser sotmès a una operació d'un nòdul de pulmó.
L'operació l'ha dut a terme l'equip de cirurgia toràcica dirigit pel professor Stefano Margaritora, i el Vaticà ha afegit que "es facilitarà més informació posteriorment".
El Pontífex va anunciar aquest diumenge, després del tradicional rés de l'Ángelus, que en els propers dies se sotmetria a una intervenció després que els metges li detectessin un nòdul pulmonar, durant una revisió.
Per aquest motiu, el Papa ha cancel·lat totes les seves audiències fins el proper 20 d'octubre coincidint amb la seva hospitalització, segons ha informat la Prefectura de la Casa Pontifícia.