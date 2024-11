L'ONU selecciona 14 estudiants catalans per a projectes internacionals de recerca

BARCELONA 27 nov. (EUROPA PRESS) -

L'ONU ha seleccionat 14 estudiants de màster i doctorat d'universitats catalanes per formar part del curs de l'Acadèmia Regional sobre les Nacions Unides (RAUN) i dur a terme projectes de recerca en diverses organitzacions mundials.

Es tracta d'un programa educatiu internacional i multidisciplinari que pretén "proporcionar un coneixement profund sobre les Nacions Unides i les seves funcions", segons un comunicat de la Conselleria de Recerca i Universitats aquest dimecres.

El programa té una durada de 7 mesos i consta de 2 sessions presencials i 2 en línia, impartides per "experts i professionals d'alt rang".

La Universitat de Barcelona (UB) ha acollit aquest dimecres el seminari d'inauguració del programa, amb el lema 'Pact for the future: a new order of international cooperation that delivers a better present and safeguards the future'.

En l'acte, el secretari general de la Conselleria de Recerca i Universitats, Oriol Escardíbul, ha destacat que el programa permet "compartir idees i opinions amb líders mundials, la comunitat acadèmica i internacional i la societat civil en general".