L'ONU incorpora a la seva xarxa de salut infantil la Unitat Pediàtrica de la Garrotxa (Girona)

DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA GENERALITAT
GIRONA 23 març (EUROPA PRESS) -
L'Organització de les Nacions Unides (ONU), a través d'Unicef, ha incorporat la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de la Garrotxa (Girona) a una xarxa internacional centrada en la protecció de la salut infantil davant els factors ambientals, segons ha informat en un comunicat el Departament de Salut de la Generalitat.
Es tracta del Children's Environmental Health Collaborative, una iniciativa que agrupa 64 entitats d'arreu del món, entre les quals institucions sanitàries, organitzacions internacionals i centres de recerca, i a la qual aquesta unitat s'afegeix com el primer membre espanyol.
La incorporació respon a la seva tasca en l'atenció a infants i famílies afectats per riscos ambientals, i també en la recerca sobre com el canvi climàtic i la contaminació influeixen en la salut infantil i en l'elaboració d'orientacions per prevenir aquests efectes.
La consellera de Salut, Olga Pané, ha reivindicat la incorporació: "Aquesta acreditació internacional posa en valor la tasca en un àmbit cada vegada més rellevant com és la relació entre entorn i salut, especialment en la infància".
Les unitats de salut mediambiental pediàtrica se centren en la prevenció, diagnòstic i tractament de problemes de salut relacionats amb factors ambientals, especialment en la població infantil.