L'onatge a Catalunya serà especialment intens tot aquest divendres a l'Empordà (Girona)

El nord-est pot superar més de 100 l/m2 de pluja en 24 hores
GIRONA, 26 des. (EUROPA PRESS) -
L'onatge a Catalunya serà especialment intens fins a la fi d'aquest divendres a les comarques de l'Alt i Baix Empordà (Girona), amb avisos de perill de 6/6 (màxim) del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), i la Generalitat ha demanat allunyar-se de llocs propers al mar.
Protecció Civil manté així la seva petició de prudència pel temporal marítim i l'acumulació de pluja en el nord-est, informa en un comunicat.
Per a aquest divendres de Sant Esteve hi ha avisos d'acumulació de pluja (més de 100 l/m2 en 24 hores) al nord-est; es preveu fort onatge a l'Alt i Baix Empordà amb avisos de 6 sobre 6 del SMC, i hi ha avisos de menor rellevància per neu, vent i intensitat de pluja.
El Pla Inuncat està en fase d'alerta i es preveu que tot el divendres les precipitacions puguin ser constants i acumular quantitats destacades a les comarques de Girona (més de 100 l/m 2 en 24 hores).
Fins a dissabte es podran superar els 200 l/ m2 en 24 hores a zones de l'extrem nord-est del país.
PRELITORAL I LITORAL CENTRAL
També es mantenen els avisos per intensitat de pluja (més de 20 l/m2 en 30 minuts) a les comarques del prelitoral i litoral central i nord, i localment és possible que els ruixats vagin acompanyats de tempesta.
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) veu possible les crescudes sobtades de rius, barrancs i rieres a les zones afectades per la previsió de pluges i fenòmens costaners, especialment a les conques dels rius Ter, Muga i Fluvià.
En el mar, la probabilitat de fort onatge augmentarà molt aquest divendres i fins a dissabte: pot haver-hi mar brava a tot el litoral, amb especial rellevància en el litoral nord (Alt i Baix Empordà).
NEU
Per a aquest divendres es mantenen les previsions de nevades, que persistiran fins a migdia a la comarca de la Terra Alta (Tarragona) i durant tot el dia al Prepirineu Occidental, especialment a la comarca del Ripollès (Girona), i s'afegeixen les comarques de la Cerdanya (Girona) i el Berguedà (Barcelona).
Es poden acumular més de 2 centímetres en cotes superiors a 400 metres; la cota de neu rondarà els 1.300 metres al Pirineu oriental i els 300 metres a la Terra Alta; i al Ripollès s'acumularan més de 50 cm de neu nova per sobre de 2.000 metres.
DIJOUS SENSE GRANS INCIDÈNCIES
Aquest dijous no hi ha hagut incidències destacables per la neu, la pluja i l'onatge, i el telèfon d'emergències 112 ha rebut 32 trucades des del principi de l'episodi.
El gruix de trucades s'ha rebut des de l'Alt i Baix Empordà (4 trucades), seguits del Solsonès (3).