L'onada de calor d'agost a Catalunya va ser "de les més llargues i intenses" des que hi ha registres

Ribera d'Ebre (Tarragona) va registrar una màxima de 44 graus
BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)
L'onada de calor que ha experimentat Catalunya del 8 al 18 d'agost ha estat "una de les més llargues i intenses des que es tenen registres", segons un informe del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) publicat aquest dijous.
El fet més destacable d'aquest episodi climàtic, només superat per les onades de calor d'agost de 2003 i de 2023, ha estat la durada de la calor intensa, que ha estat "persistent" durant 11 dies.
La temperatura més alta s'ha registrat en el municipi de la Ribera d'Ebre (Tarragona), amb una màxima de 44 graus.
A més de la Ribera d'Ebre, l'onada ha estat especialment intensa a les comarques del litoral i prelitoral, on algunes estacions han arribat a superar el llindar de 'calor intensa' un total de 7 dies.
Segons el Meteocat, aquestes dades són molt importants, ja que s'estan "donant per normals valors de temperatura que no ho són" i que en el passat només es produïen en casos excepcionals.
TEMPERATURA NOCTURNA
La temperatura nocturna també ha estat molt elevada, amb mínimes per sobre dels 25 graus en sectors del litoral i zones elevades del prelitoral.
Així mateix, també s'ha aconseguit temperatures properes als 30 graus en punts del Cap de Creus (Girona) la nit del 16 al 17 d'agost, amb vent del nord.