L'ona de calor comença a afluixar, encara que el risc per calor es manté en 31 províncies i les ciutats autònomes

MADRID, 11 ago. (EUROPA PRESS) -

L'onada de calor començarà a reduir aquest divendres la seva intensitat i extensió a la Península tot i que les temperatures, que poden superar els 44ºC en alguns punts, continaran afectant a Barcelona, Girona, Lleida i a 28 províncies, segons avisa l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

En concret, tindran risc extrem (vermell) per altes temperatures les províncies de Huelva, Còrdova i Sevilla, que arribaran o passaran de 44ºC, mentre que Cadis, Granada, Màlaga i Jaén tindran avís taronja per temperatures d'entre 40 i 43ºC. Només Almeria es lliurarà a Andalusia aquest divendres de l'avís per calor, encara que tindrà una màxima d'uns 35ºC.

A més, les dues províncies extremenyes, Ciudad Real, Conca, Toledo, Madrid i La Rioja tindran avís taronja, perquè aconseguiran entre 37 i 40ºC. Mentrestant, tindran avís per risc d'altes temperatures les dues ciutats autònomes, Ceuta i Melilla, Navarra, Àlaba, La Rioja, Aragó, Barcelona, Girona, Lleida, Àvila, Burgos, Salamanca, Zamora, Valladolid, Segòvia, Soria i Albacete. En elles s'esperen màximes de 36 a 39ºC.

En quant a Canàries, l'AEMET avisa per risc extrem per temperatures de fins el 40ºC a Gran Canària, i emet avís taronja per altes temperatures de fins el 38ºC en la resta de les illes. Així mateix, ha emès avís per pols en suspensió que donarà lloc a calitja a totes les illes i per vents de fins el 70 quilòmetres per hora i fort onatge i totes excepte a Lanzarote i Fuerteventura.

La jornada estarà marcada pels cels poc nuvolosos i la calor en la major part del país encara que un front atlàntic poc actiu afectarà a l'extrem nord-oest peninsular i provocarà cels nuvolosos, que s'estendran d'oest a est, amb precipitacions en el nord de Galícia i oest d'Astúries, sense descartar-les en zones limítrofes.

També hi haurà núvols en evolució a Pirineus, amb possibilitat d'algun ruixat o tempesta aïllats, així com en el nord de Castella i Lleó i est de la Ibèrica, sense descartar alguna tempesta seca. A Canàries hi haurà intervals de núvols mitjans i altes i calitja, que també podrà afectar a la qualitat de l'aire del sud peninsular, l'Estret i Alborán.

Al matí pot haver-hi boires costaneres en el litoral atlàntic de Galícia, Estret i Alborán i al llarg del dia es podran formar boires a l'interior de Galícia i Astúries.

Les temperatures màximes estendran a descendir en el terç aquest peninsular i a Balears i aquest descens serà notable en Levante. Per contra, ascendiran a Canàries i en la meitat nord-oest peninsular. Les mínimes descendiran en gran part de la Península, excepte en el nord-oest i Estret i pujaran en els dos arxipèlags així com a Ceuta i Melilla.

A Canàries refermaran els alisis, amb ratxes molt fortes als canals entre illes. A Balears bufarà vent del nord-est; del component aquest arribarà a l'àrea mediterrània peninsular, bufarà tramontana amainando a Empordà, el ponent amainará en l'Estret i rolará a llevant en Alborán. En la resta del país predominaran els vents fluixos, que seran una mica més intensos en els litorals. Seran de l'oest en el vessant atlàntic durant les hores centrals.