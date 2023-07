L'OMS designa la Sots-direcció General d'Addiccions del Govern com a centre col·laborador

BARCELONA, 17 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha designat la Sots-direcció General d'Addiccions, VIH, ETS i Hepatitis Víriques (SGAVIH) de l'Agència de Salut Pública de Catalunya com a centre col·laborador (CC) en polítiques de prevenció i abordatge en l'ús de substàncies en malalties no transmissibles.

D'aquesta manera, la sotsdirecció, que dirigeix Joan Colom Farran, proporcionarà "suport estratègic" en aquestes matèries a l'OMS i, entre les seves accions, treballarà per a l'OMS en l'elaboració d'informes sobre la relació entre alcohol i càncer a la Regió Europea, ha informat el Govern aquest divendres en un comunicat.

També treballarà en programes de formació per a experts i joves professionals de la Regió Europea, a banda d'estudis de casos, informes i eines de suport als països que ho requereixin.

La SGAVIH s'uneix amb aquest nomenament als altres 3 centres col·laboradors de l'OMS que ja existeixen a Catalunya, de la dotzena que hi ha a tot Espanya.

La seva missió serà contribuir a augmentar la capacitat de prevenció i control de malalties no transmissibles; mesurar l'impacte de les polítiques de salut en l'ús de substàncies i les seves conseqüències; i "avaluar el cost-efectivitat" de les polítiques per reduir els costos de les malalties causades per les substàncies