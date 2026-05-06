L'OMS confirma que 3 passatgers sospitosos d'hantavirus ja han estat evacuats i es dirigeixen als Països Baixos

MADRID 6 maig (EUROPA PRESS) -
El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha informat que els tres pacients sospitosos d'hantavirus han estat evacuats del creuer MV Hondius i es dirigeixen als Països Baixos, on rebran atenció mèdica.
Segons ha indicat Tedros a X, l'evacuació i el trasllat ha comptat amb la coordinació de l'OMS, la naviliera i les autoritats de Cap Verd, el Regne Unit, Espanya i els Països Baixos.
Ara com ara, l'OMS continua treballant amb els operadors del vaixell per monitorar de prop la salut dels passatgers i la tripulació, "col·laborant amb els països per donar suport al seguiment mèdic adequat i l'evacuació quan calgui", ha afegit el director general.
Així mateix, Tedros ha subratllat que s'ha iniciat el monitoratge i seguiment dels passatgers a bord i dels que ja han desembarcat, en col·laboració amb els operadors del vaixell i les autoritats sanitàries nacionals. En aquest sentit, recalca que el risc general per a la salut pública "continua sent baix".
Per la seva banda, el Ministeri de Sanitat ha informat que un d'aquests tres passatgers, el metge del vaixell, que inicialment havia de ser ser evacuat a les Illes Canàries, finalment serà traslladat als Països Baixos després d'una millora del seu estat de salut.