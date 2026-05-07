L'OMS confirma la infecció per hantavirus en cinc dels vuit casos sospitosos

MADRID 7 maig (EUROPA PRESS) -
El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha informat aquest dijous que ja s'ha confirmat la infecció per hantavirus en cinc dels vuit casos sospitosos notificats i relacionats amb el brot del creuer HV Hondius.
"Fins ara, s'han reportat vuit casos, incloses tres defuncions. Cinc dels vuit casos han estat confirmats com a hantavirus, i els altres tres són sospitosos", ha assenyalat en una conferència de premsa, en la qual ha puntualitzat que, actualment, cap de les persones que continuen a bord és simptomàtica.
Adhanom Ghebreyesus ha afirmat que l'OMS ha rebut informes sobre altres persones amb símptomes que podrien haver tingut contacte amb un dels passatgers i, per a cadascun dels casos, manté un "estret contacte" amb les autoritats pertinents. "Com que el període d'incubació del virus Andes pot ser de fins a sis setmanes, és possible que s'informi de més casos", ha afegit.
Les investigacions sobre la causa del brot continuen i, segons ha detallat, se sap que les dues primeres persones afectades havien viatjat a l'Argentina, Xile i l'Uruguai per observar aus, amb visites a llocs amb presència de l'espècie de rata que és coneguda per portar el virus Andes. L'OMS treballa amb les autoritats sanitàries de l'Argentina per conèixer els moviments de la parella.
El director de l'OMS ha subratllat que el risc per a la salut pública és "baix", tot i que ha reconegut que es tracta d'un "incident greu". "Les nostres prioritats són garantir que els pacients afectats rebin atenció, que els passatgers que resten al vaixell es mantinguin segurs i siguin tractats amb dignitat, i prevenir qualsevol propagació addicional del virus", ha destacat.