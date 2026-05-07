L'OMS confia que el brot d'hantavirus tindrà un abast "limitat": "No és la covid"

MADRID 7 maig (EUROPA PRESS) -
L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha subratllat aquest dijous que el brot d'hantavirus "no és la mateixa situació de fa sis anys" amb la covid-19 i, en aquesta línia, ha confiat que tindrà un abast "limitat" i, prenent les mesures de salut pública necessàries, es podrà "trencar la cadena de transmissió i evitar que es converteixi en una gran epidèmia".
"Coneixem aquest virus, els hantavirus fa força temps que són entre nosaltres (...) No es tracta del SARS-CoV-2. No és l'inici d'una pandèmia de covid. Es tracta d'un brot que s'ha produït en un vaixell. Es tracta d'un espai confinat", ha explicat en una conferència de premsa la directora del Departament de Preparació i Prevenció d'Epidèmies i Pandèmies de l'OMS, Maria Van Kerkhove.
Així, ha apuntat que l'hantavirus "no es propaga de la mateixa manera que els coronavirus", ans necessita un "contacte proper i íntim". "S'està fent molt en aquests moments per intentar minimitzar encara més el risc", ha destacat sobre les mesures preses al creuer HV Hondius.
Al vaixell, s'ha demanat als passatgers que s'estiguin a les cabines, les quals estan sent desinfectades, i que duguin mascareta si surten, alhora que s'aïllarà qualsevol persona que presenti símptomes. Un expert de l'OMS, un altre del Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties (ECDC) i dos metges dels Països Baixos van pujar al vaixell a Cap Verd per donar assistència fins que arribin les Canàries.
Actualment s'ha confirmat la infecció de cinc dels vuit casos sospitosos. Amb tot, els portaveus de l'OMS recorden que el període d'incubació del virus Andes, la variant d'hantavirus implicada en el brot, és llarg, de fins a sis setmanes, per la qual cosa es poden notificar nous casos.