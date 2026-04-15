Lola Herrera titlla Trump de perill total i troba horrible que "no hi hagi ningú que l'aturi" als EUA

BARCELONA 15 abr. (EUROPA PRESS) -
L'actriu Lola Herrera ha titllat el president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, de ser un perill total i ha afegit que li sembla "horrible que un país com els EUA faci el que està fent i que no hi hagi ningú que ho aturi".
Ho ha dit aquest dimecres en una roda de premsa al Teatre Goya de Barcelona per presentar l'obra 'Camino a la Meca', que es podrà veure fins al 24 de maig a la sala barcelonina, i en la qual actua juntament amb la seva filla i actriu, Natalia Dicenta, i l'actor Carlos Olalla.
Afirma que li "fa por l'extrema dreta, el que està passat amb ella al món, però sobretot a Europa", i sobre els EUA ha lamentat el pànic que es respira, segons ella.
"És que no saps què decidirà (Trump), si un dia de veritat es llevarà i decidirà que llancin una coseta d'aquelles que ho deixa tot completament planxat. Em sembla tan injust el que està passant. Saltant-se totes les normes internacionals. Jo crec que és perillosíssim per al món", assenyala.
Valora que Espanya tingui una posició contrària al que està passant: "Jo crec que no es pot estar d'acord amb una atrocitat semblant que ens afecta a tots, perquè no és que afecti una part".
"Robert De Niro diu 'que el detinguin', perquè realment... que detinguin aquest home, que no es pot. És que, és terrorífic el que diu", afegeix.