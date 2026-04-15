Lola Herrera protagonitza 'Camino a la Meca' a Barcelona: "Cal escoltar més la gent gran"

BARCELONA, 15 abr. (EUROPA PRESS) -
L'actriu Lola Herrera protagonitza l'obra 'Camino a la Meca', d'Athol Fugard, que es podrà veure des d'aquest dimecres fins al 24 de maig al Teatre Goya de Barcelona i que aborda la llibertat i el dret de viure la vida que es desitgi: "Cal escoltar més la gent gran".
Ho ha dit en una roda de premsa aquest dimecres juntament amb la seva filla i també actriu Natalia Dicenta, que interpreta Elsa, i l'actor Carlos Olalla, que és Marius.
Herrera ha explicat que el seu personatge és Helen Martins, una dona sud-africana que va existir en la vida real, que era escultora i "va lluitar per la seva llibertat en un poble perdut al desert, on es va haver d'enfrontar amb l'Església, per fer el que ella realment volia".
"Em sembla que és un cant per la seva banda a la llibertat. Aquesta dona va existir, el seu petit museu encara existeix allà a Sud-àfrica i m'honora poder-li posar veu", afirma Herrera, que defineix com el plaer dels plaers haver pogut treballar sota la direcció de Claudio Tolcachir, i també amb la producció de Jesús Cimarro.
Explica que el seu personatge té una amistat "meravellosa" amb el personatge que interpreta la seva filla i actriu Natalia Dicenta, Elsa, que és molt més jove però els uneix la lluita per la llibertat, per ser un mateix i contra les injustícies.
Assegura que l'espectacle també parla de la vellesa, del que suposa ser gran en una societat com l'actual, i considera que és important tocar aquest tema: "Hi ha una part de desamor, de cures a la gent gran, de retornar una mica el que els grans hem donat al llarg de la vida".
Preguntada per si se sent identificada amb Helen, Lola Herrera ha respost que sí: "He fet un camí molt llarg i la llibertat va estar prohibida durant molts anys. La (falta de) llibertat d'expressió, la llibertat de pensament, la llibertat de tot, m'ha tocat viure-la".
Als seus 90 anys, mira enrere i recorda que, des de la seva Valladolid natal, d'una família de classe obrera, va arribar a Madrid el 1956 i assegura que no ho podria haver fet sense els seus pares, que li "van obrir la porta de la llibertat".
Al fil de la seva edat, Herrera afirma que en aquest moment, amb les energies que té, se centra en els projectes que té i a donar el millor d'ella: "Mentre pugui exercir la feina en condicions a l'escenari, jo seré a l'escenari".