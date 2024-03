L'Oficina Antifrau investiga l'exrector de la UPF per presumptes incompatibilitats

BARCELONA, 6 març (EUROPA PRESS) -

L'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) investiga l'exrector de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Jaume Casals, per "presumptes incompatibilitats" en les funcions com a catedràtic, han informat a Europa Press fonts de la universitat.

Segons ha avançat aquest dimecres 'El País', la universitat va rebre un requeriment de l'OAC el setembre del 2023 en el qual es demanava "informació i documentació" sobre presumptes incompatibilitats de Casals --que va ser rector de la UPF entre el 2013 i el 2021-- després de suposadament rebre cobraments irregulars de complements salarials.

Fonts de l'OAC han confirmat que hi ha en marxa una investigació sobre suposades incompatibilitats que afectaria la UPF, sense concretar noms, sobre la base d'una denúncia rebuda a aquesta Oficina.

Les fonts de la universitat recorden que la incompatibilitat o no amb altres activitats es dona per "la seva condició de catedràtic a temps complet a la UPF, no per la condició de rector".

La UPF va contestar a l'oficina el novembre del 2023 i afirma que en el seu moment va demanar "de manera informal" a Casals que valorés la possibilitat de cessar en aquesta activitat que generava la suposada incompatibilitat amb la universitat o sol·licitar la compatibilitat.

Les mateixes fonts asseguren que la universitat, fins al moment, "no ha rebut cap sol·licitud de compatibilitat per part de Jaume Casals en cap moment de la seva vida laboral a la UPF", i insisteixen que no poden afirmar que aquesta incompatibilitat existeixi perquè no s'ha pogut fer un estudi sobre aquest tema.