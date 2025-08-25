L'oferta de cursos de català del CPNL arriba "per primera vegada" a les 40.000 places en un trimestre

Els cursos de nivells inicials representen el 60% de l'oferta
El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) obrirà al setembre un nou període d'inscripcions per 1.700 cursos de català, des del nivell inicial fins al superior C2, i "per primera vegada" l'oferta arribarà a les 40.000 places en un trimestre, el que representa un 15% més respecte a setembre de l'any passat.
El creixement del nombre de cursos s'emmarca en el pla de xoc de la Generalitat per garantir l'accés dels adults a l'ensenyament de català, segons ha informat aquest dilluns en un comunicat.
Entre els nivells disponibles, destaca l'oferta de cursos inicials i bàsics, que representen més d'un 60% de l'oferta i permeten atendre a la població que no té, o té pocs, coneixements de català.
Els cursos s'ofereixen en forma presencial i online, encara que, per facilitar el procés d'aprenentatge, en el cas del nivell inicial i bàsic es prioritza l'oferta presencial i en el nivell superior C2 s'ofereix exclusivament online.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ
Les inscripcions estaran obertes del 15 al 22 de setembre, un període més llarg que anys anteriors perquè "el procés tingui un funcionament més fluït".
Els usuaris que necessitin acreditar un nivell de català concret per poder optar a un curs d'un nivell determinat podran realitzar la sol·licitud de l'1 al 4 de setembre.