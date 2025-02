L'oci nocturn demana més conscienciació per evitar "fets fatals" amb armes blanques

BARCELONA 4 febr. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm), Joaquim Boadas, ha demanat més conscienciació i no només la persecució de les armes blanques per evitar "fets fatals".

Així ho ha dit en unes declaracions a Europa Press aquest dimarts, en les quals ha detallat que la problemàtica amb les armes blanques "ve de temps enrere i, per desgràcia, persisteix, tot i que no només en la franja horària nocturna".

"Ara mateix podria ser que hi hagués un repunt (d'armes blanques) perquè hi ha persones que tenen normalitzat el fet de portar-les, i s'ha de treballar contundentment per combatre aquest problema", ha recalcat.

Segons Boadas, sense armes blanques és "més difícil que es produeixi un fet fatal i irreversible" i creu que falten campanyes similars a les que es fan per prevenir accidents de trànsit i sensibilitzar la població.

Ha destacat que el seu personal de seguretat està "molt alerta i format", i ha assegurat que molts locals utilitzen detectors de metall com a mesura preventiva.

"El nostre missatge és clar. Qui porti armes o objectes perillosos no entrarà als nostres locals", ha resolt el secretari general de l'entitat.