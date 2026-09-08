Localitzen i digitalitzen dos discos de l'Orquestra Simfònica de Ràdio Associació del 1938

BARCELONA 8 set. (EUROPA PRESS) -
Ràdio Associació de Catalunya ha recuperat i digitalitzat dos discos gravats el 1938 per l'Orquestra Simfònica de l'emissora EAJ15-Ràdio Associació, localitzats per la família Pich Santasusana, descendents de l'aleshores director titular Joan Pich Santasusana.
La troballa és "excepcional" perquè l'enregistrament es produeix després d'esclatar la Guerra Civil i perquè l'arxiu sonor de l'emissora desapareix un cop entren les tropes franquistes a Barcelona, informa Ràdio Associació en un comunicat d'aquest dimarts.
A 3 de les 4 cares dels discos s'ha tractat l'àudio per eliminar el soroll, i les peces que contenen són 'Ifigenia in Aülis' de Gluck; 'Serenata Española-Cádiz', d'Isaac Albéniz; 'Maruxa', d'Antoni Vives, i un discurs de Bibiano Fernández Osorio i Tafall.