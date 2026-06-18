Localitzen el cos sense vida d'un home a Ulldecona (Tarragona) després d'una recerca dels Bombers

TARRAGONA 18 juny (EUROPA PRESS) -
El cos sense vida d'un home de 64 anys ha estat trobat a Ulldecona (Tarragona) després d'una recerca dels Bombers aquest dimecres a la nit, informen els Bombers en un comunicat aquest dijous.
El cos va ser alertat a les 21.22 hores d'aquest dimecres de la desaparició d'un home que havia sortit al matí a fer una ruta per la Torreta de Montsià, a Ulldecona (Tarragona), el cos sense vida del qual va ser trobat poc després de les 23 hores en una sendera a la mateixa zona de la Torreta.
Els Bombers van activar un operatiu d'investigació, integrat per 5 dotacions, entre els quals van treballar efectius del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) del parc de Valls i efectius dels parcs de Tortosa i Ulldecona (Tarragona), a més de 3 patrulles dels Mossos d'Esquadra, efectius de la Policia Local d'Ulldecona i 2 ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
UN ALTRE DESAPAREGUT
Per la seva banda, a les 23.54 hores de dimecres, els Bombers van ser alertats de la desaparició d'un home de 88 anys a Arenys de Mar (Barcelona), que havia acudit al matí al seu camp i no havia tornat al domicili.
L'home va ser localitzat amb vida poc abans de les 6.00 hores d'aquest dijous i va ser traslladat al CUAP Maresme en estat menys greu.
Per a la recerca, es va activar un dispositiu format per 9 dotacions terrestres i efectius del Grup Caní de Recerca (GRCR), que van efectuar una recerca intensiva pels camins i zones properes, a més de patrulles dels Mossos d'Esquadra, efectius de la Policia Local d'Arenys de Mar i del SEM.