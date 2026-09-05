Localitzen el cos sense vida d'un home desaparegut aquest divendres a Móra d'Ebre (Tarragona)

BOMBERS DE LA GENERALITAT - Arxiu
TARRAGONA 5 set. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han localitzat el cos sense vida d'un home de 76 anys desaparegut aquest divendres a Móra d'Ebre (Tarragona), han informat aquest dissabte en un comunicat.
Els bombers van ser alertats de la seva desaparició aquest divendres a les 18.45 hores, després que l'home hagués sortit de casa al matí sense tornar, per la qual cosa van desplegar un dispositiu de recerca extensiva per una zona urbana i de vegetació agrícola que ha conclòs aquest dissabte sobre les 7.30 hores, després de trobar el cos de l'home en uns camps propers a la N-420 a Móra d'Ebre.
Per a la recerca els bombers han mobilitzat una quinzena de dotacions terrestres, així com efectius del Grup Caní de Recerca de Vic (Barcelona) i la Unitat de Drons de Mollerussa (Lleida), i en el dispositiu també han participat 6 patrulles dels Mossos d'Esquadra, amb efectius de la Unitat d'Investigació.