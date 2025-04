Localitzats 10 quilos d'heroïna al doble fons d'una maleta a l'estació del Nord de Barcelona

BARCELONA 7 abr. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha localitzat 10,3 quilos d'heroïna de gran puresa al doble fons d'una maleta a l'estació del Nord de Barcelona i ha detingut 2 passatgers procedents d'Alemanya, que han ingressat en presó preventiva, informa el cos policial en un comunicat aquest dilluns.

Els fets es van produir el 24 de març, quan la Brigada Mòbil-Policia en el Transport de Barcelona va identificar un passatger procedent de Düsseldorf (Alemanya) i, en revisar-ne la documentació, van comprovar que residia a Tenerife però que havia fet diversos viatges entre Àfrica i Espanya amb escales a països asiàtics i europeus.

Al mateix autobús hi havia un altre resident a Tenerife que havia volat expressament fins a Düsseldorf (Alemanya) per tornar immediatament amb autobús fins a Espanya, aparentment de manera casual, per la qual cosa els agents van decidir interrogar-los per separat i els sospitosos van respondre de manera contradictòria sobre els motius del seu viatge.

En escorcollar les seves pertinences, van trobar ocults al doble fons d'una de les maletes un total de 7 paquets grocs que van resultar ser d'heroïna de gran puresa, per la qual cosa es va requisar de manera immediata la substància i se'ls va detenir com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública.

A conseqüència d'aquesta intervenció, s'ha obert una investigació de la Policia Nacional juntament amb les policies d'Alemanya i França, ja que es tracta d'un 'modus operandi' utilitzat per les organitzacions criminals internacionals de tràfic de drogues.