Localitzat el vehicle del desaparegut durant el temporal a Palau-sator (Girona)

GIRONA 20 gen. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han localitzat el vehicle de l'home arrossegat per l'aigua en una riera de Palau-sator (Girona) al matí d'aquest dimarts, han informat en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Durant el dia, els Bombers han hagut de retirar l'operatiu terrestre de recerca per l'alt nivell del cabal i ha mantingut per aire els treballs, que aquesta nit es desenvoluparan amb drons i un comandament del Grup d'Actuacions Especials (GRAE).
"Amb la baixada del cabal de l'aigua, el sostre del vehicle, que es troba en una zona de difícil accés, ha quedat a la vista", han explicat.