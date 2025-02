Localitzat sense vida un excursionista a la muntanya del Pedraforca

BARCELONA 17 febr. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat van localitzar diumenge sense vida un excursionista de 54 anys, veí de Reus (Tarragona), a la muntanya del Pedraforca (Barcelona), després que fes una excursió i els seus familiars no hi tinguessin contacte des del migdia.

En un comunicat aquest dilluns, han explicat que van rebre l'alerta de la desaparició a les 20.19 hores i, en arribar fins al lloc, van confirmar que el vehicle del desaparegut estava aparcat a la zona i van iniciar la recerca.

Al voltant de la mitjanit, els efectius van localitzar la víctima sense vida a la zona del Pollegó, i els Mossos d'Esquadra s'hi van desplaçar amb 5 efectius per fer els tràmits judicials i retirar el cos, a més d'obrir una investigació per determinar les causes de la mort.