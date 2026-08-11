Localitzat un cos sense vida a la zona en la qual es buscava un parapentista a Àger (Lleida)

BOMBERS DE LA GENERALITAT - Arxiu
LLEIDA 11 ago. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han localitzat aquest dimarts al matí un cos sense vida a la zona en la qual es buscava un parapentista de 56 anys desaparegut des del dissabte a Àger (Lleida), ha informat el cos d'emergències en un comunicat.
Els bombers van rebre l'alerta dissabte a la nit i des d'aquest moment van iniciar la recerca per terra sense èxit, amb un dispositiu que va continuar el diumenge pentinant tots els sectors de recerca establerts des de l'últim punt del seu albirament, al cim de Sant Alís, al Montsec d'Ares.
També es van coordinar amb la Guàrdia Civil i van revisar la zona aragonesa del Montsec, Finestres i Montgai sense resultats, per la qual cosa la recerca va quedar suspesa momentàniament fins a rebre nous indicis.
TESTIMONI
Dilluns a la nit, els Bombers van rebre informació d'un testimoni que estava a la zona en el moment de l'enlairament del parapentista i que va explicar que l'havia vist remuntant el fort vent que bufava i que es dirigia cap a l'embassament de Terradets.
Amb aquesta nova informació, els Bombers han coordinat un nou dispositiu de recerca aquest dimarts, ampliant la zona de recerca fins a l'altra riba del riu Noguera Pallaresa.
Al dispositiu també s'hi ha afegit un helicòpter dels Mossos d'Esquadra, que sobre les 12 hores ha localitzat una vela de parapent entre Àger i Vilanova de Meià i, una vegada els efectius del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) de Bombers han arribat a la zona, han localitzat un cos sense vida, encara pendent d'identificar, que podria ser compatible amb el del parapentista.