Localitzat el cos sense vida d'un home al riu Gurri al seu pas per Vic (Barcelona)

BARCELONA 30 des. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van localitzar diumenge el cos d'un home al riu Gurri al seu pas per Vic (Barcelona) després de l'avís d'un particular que caminava per la llera del riu cap a les 13 hores del mateix dia.

Ho ha avançat 'El 9 Nou' i han confirmat fonts del cos a Europa Press aquest dilluns, després d'informar que el cos s'ha trobat sense cap signe de violència.

La principal hipòtesi que defensa el cos és que l'home, de 65 anys i del qual s'havia denunciat la desaparició dissabte, es va suïcidar.