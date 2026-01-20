Localitzat el cos d'un home en el vehicle arrossegat pel temporal a Palau-sator (Girona)

GIRONA 20 gen. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han localitzat el cos d'un home a l'interior del vehicle arrossegat per l'aigua en una riera de Palau-sator (Girona) aquest dimarts al matí, han informat en un missatge a 'X' recollit per Europa Press, sense especificar si es tracta de l'home desaparegut en aquest municipi.
Durant el dia, els Bombers han activat un operatiu per trobar a un home desaparegut durant el temporal, encara que han hagut de retirar els treballs terrestres a causa de l'alt nivell del cabal i han hagut de mantenir-los per aire.
No obstant això, amb la baixada del cabal de l'aigua, el sostre del vehicle, que es troba en una zona de difícil accés, "ha quedat a la vista" i finalment el cos que trobat a l'interior ha pogut ser trobat, han explicat els Bombers.