Localitzat amb vida un excursionista "desorientat" a Torrelles de Foix (Barcelona)

BARCELONA 19 febr. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han localitzat amb vida aquest dijous cap a les 5.30 hores un excursionista "desorientat" a Torrelles de Foix (Barcelona) que feia la ruta de les Gorges i Pèlags de Foix, per qui s'havia donat l'alerta a les 22.54 hores.
En la recerca s'ha activat un dispositiu amb 18 unitats i 35 professionals del Grup d'Actuacions Especials (GRAE), el Grup Caní de Recerca (GRCR), la unitat de drons i dels Mitjans Aeris dels Bombers de la Generalitat (MAER), han informat en una anotació a X recollida per Europa Press.
S'ha fet una recerca intensiva i extensiva per una zona de gorgs i barrancs, "d'accés complicat" i, cap a les 05.30 hores, s'hi ha establert contacte verbal, i amb l'ajuda d'un xiulet que l'excursionista ha fet sonar, se l'ha localitzat poc després en una zona boscosa i de difícil accés per sobre de Cal Rosell.