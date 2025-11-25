Localitzada "sana i estàlvia" una boletaire desapareguda aquest dilluns a Pontons (Barcelona)

BARCELONA 25 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han trobat "sana i estàlvia" una dona que s'hauria perdut mentre caçava bolets dilluns a la tarda per la zona de la font de Can Fontena de Pontons (Barcelona), informen en una anotació a X recollida per Europa Press.
El cos ha rebut l'avís aquest dilluns a les 19.15 hores i ha activat un dispositiu de recerca amb una vintena de dotacions i uns seixanta efectius, que ha culminat amb la troballa de la dona aquest dimarts cap a les 7 hores en una carretera a la sortida de la Llancuna (Barcelona), a uns 9 quilòmetres de Pontons.
Han apuntat que durant la nit han efectuat una investigació "intensiva" al voltant de casa seva i de l'últim punt d'albirament i una recerca extensiva per les principals pistes.