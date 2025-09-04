Localitzada en bon estat la dona de 71 anys desapareguda a Rasquera (Tarragona)

TARRAGONA 4 set. (EUROPA PRESS) -
La dona de 71 anys desapareguda des del dimecres al matí a Rasquera (Tarragona) ha estat localitzada en bon estat sobre les 16.00 hores d'aquest dijous, informen els Bombers de la Generalitat en un comunicat.
La recerca, en la qual han participat els Mossos d'Esquadra, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i membres de l'Ajuntament de Rasquera, es va iniciar el dimecres amb un dispositiu format per 37 efectius, 15 dotacions terrestres, un helicòpter, drons i el grup caní, entre altres, dels Bombers de la Generalitat i, aquest dijous, es va incrementar fins a aconseguir els 52 efectius.
Ha estat localitzada conscient però desorientada per un dels equips de recerca, després de trobar algunes de les seves pertinences a la zona, en el barranc de Pedraletes, per la qual cosa ha estat traslladada en helicòpter fins al centre de comandament, on esperava una ambulància que l'ha traslladat a l'Hospital de Mora d'Ebre (Tarragona).