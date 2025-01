L'Observatori contra l'LGTBI-fòbia va registrar 318 incidències el 2024, un 4,9% més

BARCELONA 13 gen. (EUROPA PRESS) -

L'Observatori contra l'LGTBI-fòbia ha registrat 318 incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya el 2024, l'any amb la xifra "més alta" des que es recullen aquestes dades en l'entitat i suposa un 4,9% més que el 2023, quan van ser 303 incidències.

Es tracta de la Radiografia d'Incidències per LGTBI-fòbia 2024, presentada aquest dilluns a la tarda per l'Observatori, que mostra que les incidències registrades durant l'any passat suposen un augment del 34,1% respecte al 2022, any en el qual n'hi va haver 237.

En unes declaracions als periodistes, el president de l'Observatori, Eugeni Rodríguez, que ha assenyalat que la majoria d'incidències es produeixen a la via pública i en un context d'oci nocturn, ha qualificat d'alarmant que les incidències continuïn per sobre de les 300 i creu que a Catalunya "fallen" les polítiques de prevenció.

La gaifòbia és l'origen discriminatori més registrat (51,9%) amb 165 casos, superant la meitat del total d'incidències; seguit de la transfòbia (25,8%) amb 82 casos, dels quals la majoria són exercits a dones trans.

Barcelona és la província amb el nombre més gran d'incidències registrades (74,5%), i la segueixen Girona i Tarragona (3,7%) i Lleida (1,6%), i la ciutat de Barcelona és la població on n'hi ha hagut més, amb 160 que representen el 52,8% del total.