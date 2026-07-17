L'Observatori contra l'LGTBI-fòbia registra 170 incidències a Catalunya el 2026

BARCELONA 17 jul. (EUROPA PRESS) -
L'Observatori contra l'LGTBI-fòbia ha registrat 170 incidències a Catalunya fins el 16 de juliol del 2026, informa en un comunicat d'aquest divendres.
Del total de 170 incidències, la via pública concentra el 20,6% dels casos (35), seguida de l'àmbit laboral (14,7%, 25 casos) i d'internet i les xarxes socials (12,9%, 22 casos).
La gaifòbia és l'origen discriminatori més freqüent (46,5%, 79 casos), seguit de la transfòbia (26,5%), mentre les incidències classificades com LGTBI-fòbia representen el 14,7% (25 casos) i la lesbofòbia summa 15 incidències (8,8%).
S'han registrat 49 casos (28,8%) entre setmana i 44 (25,9%) durant el cap de setmana, la qual cosa, segons l'Observatori, evidencia que aquestes situacions "es produeixen de manera sostinguda, independentment del dia de la setmana".
PER EDATS
La franja d'edat més freqüent és la de 18 a 35 anys, amb 69 casos (40,6%), seguida de la de 36 a 50 anys, amb 21 incidències (12,4%), i la de 51 a 65 anys, amb 14 (8,2%).
Les persones menors de 18 anys representen 4 casos (2,4%), i entre les més grans de 65 anys s'ha detectat 1 incidència (0,6%).