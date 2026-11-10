L'obra 'Germans de sang' triomfa en els Premis Teatremusical.cat amb 4 premis

BARCELONA 10 nov. (EUROPA PRESS) -
El musical 'Germans de sang' ha estat el gran triomfador de la gala dels Premis Teatremusical.cat amb 4 premis, seguit de 'L'amor venia amb taxi' de La Cubana i 'El retrat de Dorian Gray', amb 3, informa l'organització en un comunicat.
'Germans de sang', produït per Focus, ha guanyat els premis a millor disseny de so, disseny de llum, coreografia i direcció musical; 'L'amor venia amb taxi' el de millor escenografia, vestuari i musical de gran format, i 'El retrat de Dorian Gray', producció de Focus i el Grec, millor llibret, millor partitura i millor actriu protagonista per Àngels Gonyalons.
El musical 'Inútil' ha aconseguit dos premis, el de millor actor de repartiment per Pau Oliver i millor direcció per Alicia Serrat, i 'No són maneres de tractar una dona', millor musical de petit format i actor protagonista per Xavi Duch, mentre que 'Busco pis!' i 'Ella era Anita' han obtingut un guardó.