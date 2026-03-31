Llum verda a la construcció a Terrassa (Barcelona) d'una residència i un centre de dia per a persones grans

BARCELONA 31 març (EUROPA PRESS) -
El Govern ha aprovat la constitució d'un dret real de superfície sobre un terreny cedit gratuïtament per l'Ajuntament de Terrassa (Barcelona) durant 50 anys per construir-hi i posar en funcionament una residència i un centre de dia per a gent gran.
Segons informa la Generalitat després del Consell Executiu d'aquest dimarts, es tracta d'un solar de 3.909 metres quadrats situat al número 477 de l'avinguda Vallès; i la Conselleria de Drets Socials i Inclusió estudiarà la viabilitat del projecte i el finançament necessari.
Actualment, el departament està construint una residència i un centre de dia per a gent gran a la ciutat amb fons Next Generation dins la seva estratègia per activar en aquest mandat 6.000 places residencials i de centre de dia per a ancians, gent amb discapacitat i salut mental.