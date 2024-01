El Llum BCN 2024 reflexionarà sobre medi ambient i impacte tecnològic del 2 al 4 de febrer

BARCELONA, 10 gen. (EUROPA PRESS) -

El Festival d'Arts Lumíniques Llum BCN 2024 reflexionarà sota la direcció artística de Maria Güell Ordis sobre la relació amb l'entorn, la preocupació sobre el medi ambient i l'impacte tecnològic del 2 al 4 de febrer al barri barceloní del Poblenou, al districte de Sant Martí.

Ho farà a través d'una quarantena de propostes programades, que inclouen peces de 13 artistes nacionals i internacionals, i els treballs d'alumnes de 17 escoles de disseny i il·luminació de Barcelona; informa l'Institut de Cultura (Icub) en un comunicat d'aquest dimecres.

En concret, comptarà amb el col·lectiu britànic UVA, Antoni Arola, Elisa Storelli, Jou Serra, Anna Ridler, Alba Corral, Gijs Coenen i Sofía Montenegro, que mostraran els seus treballs en una edició "en la qual s'ha volgut donar més visibilitat a l'obra d'artistes dones".

L'Icub ha explicat que el festival, que té Juliette Bibasse com a curadora internacional convidada, vol afavorir la mobilitat sostenible i l'accessibilitat amb tramvia, per la qual cosa les instal·lacions artístiques estaran situades prop de les parades de la línia T4 de Tram per "fomentar diversos itineraris a peu i en transport públic".

També ha detallat que la jornada professional Llum Pro 2024, organitzada en col·laboració amb l'Institut Ramon Llull i amb la presència de comissaris de festivals europeus d'art lumínic, serà el dissabte 3 de febrer.