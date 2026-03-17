Lluís Villanueva i Xavi Mira protagonitzen 'Una idea genial' al Teatre Condal de Barcelona

BARCELONA 17 març (EUROPA PRESS) -
Lluís Villanueva, Xavi Mira, Anna Azona i Susanna Garachana protagonitzen 'Una idea genial', dirigida per Xavier Ricart, que es podrà veure al Teatre Condal de Barcelona a partir de dijous, informa la productora Focus en un comunicat.
L'obra, original de Sébastien Castro i adaptada per Garachana, narra la història de l'Arnau, que sospita que la Mariona, la seva dona, té un 'affaire' amb l'Oriol, l'agent immobiliari que els està buscant pis.
Quan coneix en Tomás, un actor aficionat molt semblant a l'agent, el contracta per suplantar-lo en un sopar i confirmar les seves sospites, però les coses es compliquen quan l'agent, el seu doble i el germà bessó del doble es troben.
El director artístic del Teatre Condal, Daniel Anglès, ha assegurat que els actors són "veritables experts en el gènere" i que el text, a França, ja es pot qualificar de clàssic de la comèdia.
Ricart ha explicat que la comèdia està "molt ben escrita", i que han lluitat per explicar-la tal com la presenten, i ha reafirmat que no s'han equivocat amb el càsting a causa de la seva experiència en aquesta mena de treballs.